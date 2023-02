Sarah Baatout : "C’est important de réduire les biais de genre dans les sciences et les technologies"

Sensible à la place des femmes dans les domaines scientifiques, Sarah Baatout s’ancre dans une logique sororale. Malgré son agenda chargé, l’experte tient à participer à des initiatives de promotion des sciences auprès des jeunes filles. "Même si de gros changements ont été opérés ces dernières années, dans tous les milieux sociaux, il demeure des biais de genre autour des sciences et des technologies." Selon elle, pour y remédier, l’éducation se révèle une clé. "Dès l’école, il est important de développer tous les outils possibles pour stimuler les jeunes filles à ces domaines."

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

En plus de freiner les vocations, la socialisation et l’éducation genrée de nos sociétés engendrent un syndrome d’imposture, celui-ci serait trois fois plus répandu chez les femmes. "Je l’observe dans mon laboratoire où je reçois beaucoup d’étudiantes. Nombre d’entre elles ont un énorme potentiel, mais de manière récurrente, je remarque qu’elles ont besoin, pour gagner en confiance, d’un petit push en plus par rapport aux étudiants masculins. Aussi, les chercheuses continuent de poser plus souvent des choix en fonction de leur famille que leur partenaire. C’est important de mettre en place les outils pour leur donner confiance et qu’elles puissent poursuivre leur carrière si elles le désirent."

Toute une série de problèmes ont été mis en évidence dans les universités. Le mouvement #metoo a fait bouger les lignes

Outre la moindre présence des femmes dans le domaine des sciences, la spécialiste pointe d’autres enjeux liés au genre. "La plupart des médicaments qu’on retrouve sur le marché n’ont été testés que sur des hommes. Très souvent lors des recherches cliniques, on ne teste pas les molécules sur les femmes en raison entre autres des variations du cycle hormonal. Résultat les femmes reçoivent des doses sans qu’elles aient été testées préalablement. Il y a vraiment un biais de genre criant dans la médecine. Il faut continuer d’en parler et essayer de trouver des solutions."