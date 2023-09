Sarah aide les femmes racisées à trouver les bons mots pour se défendre contre les injustices

Sarah est animatrice, formatrice et coach en autodéfense verbale pour les femmes, spécifiquement pour les femmes racisées. Elle explique que ce qui l'a amenée dans cette voie remonte à 30 ans. Quand elle avait 9 ans, son père avait décidé d’offrir des vélos à ses frères et, à elle, une poupée Barbie. "Le fait que je sois une fille et que je n’avais pas droit à un vélo, j’ai trouvé ça extrêmement injuste."

Sarah s’adresse au public qu’elle connait le mieux, celui qui est concerné par les problématiques qu’elle rencontre dans sa vie de tous les jours. A travers des ateliers, elle propose notamment d’expérimenter l’affirmation et la confiance en soi.

C'est à ça que servent les animations, à pouvoir se sentir plus légitimes et à pouvoir s'autoriser à être respectés

Sarah veut absolument démonter les stéréotypes sur les femmes racisées qui sont particulièrement nocifs car ils mêlent à la fois sexisme et racisme, diverses formes de discriminations qui peuvent se croiser et se renforcer mutuellement. A travers ses coachings, Sarah combat ces stéréotypes en remettant en question les préjugés à l'égard des femmes racisées, dont elle valorise la voix et à qui elle prête une écoute bienveillante.