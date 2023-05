Depuis plus de dix ans, les tifosi du Milan se sont réappropriés cette célèbre chanson du groupe/machine à tubes Ricchi e Poveri, en apportant quelques modifications pour faire honneur aux couleurs rouge et noir : " Sarà perché ti amo " ("Ça doit être parce que je t’aime", en VF) se transforme en " Sarà perché tifiamo " ("Ça doit être parce que nous te supportons", en VF). " Se ci sto bene, sarà perché ti amo " ("Si ça me convient ", en VF) devient "E chi non salta, è un gobbo juventino" ("Celui qui ne saute pas est un porc turinois ", en VF). C’est en janvier 2012, lors d'un derby de Madonnina face à l'Inter (0-1) que ce hit des "Riches et des Pauvres" est entonné pour la première fois par la Curva Sud.

