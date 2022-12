Sara, Ophélie et Marco craquent face aux larmes de Gabriel, 5 ans : "Les larmes sur son petit visage elles me font vraiment mal au bide"

Après le reportage, l'ambiance est dure sur le plateau, Ophélie, Sara et Marco sont touchés par la situation de Catherine. Le petit Gabriel a été touché de voir son histoire racontée à la télévision et ses larmes ont fait craqué les animateurs : "c'est de voir cette famille magnifique où l'amour est là, il ne manque rien au départ et puis ça bascule", réagit Sara. Ophélie a du mal à parler : "les larmes sur son petit visage, elles me font vraiment mal au bide."

Catherine raconte sa séparation avec son compagnon, elle a du aller dans une maison maternelle, dans un logement collectif où elle n'avait qu'une petite chambre avec Gabriel, entourés de gens qu'ils ne connaissaient pas.

Ophélie, les larmes sur les joues, admire la force et le courage de cette maman dont la situation n'est malheureusement pas unique : "tout ça, ça se passe chez nous, on a peut-être un voisin, un ami qui est dans cette situation-là qui n'a pas le courage d'en parler et d'aller chercher de l'aide".

Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas tout ce dont ils ont besoin et qui craquent comme Gabriel vient de le faire"

L’asbl est soutenu depuis 2018 par Viva for Life et a permis de maintenir la distribution de colis et d’aider plus de familles en difficulté en renforçant les équipes de travailleurs.