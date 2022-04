Sara Mortensen : ses confidences sur l'évolution du duo "Astrid et Raphaëlle" dans la saison 3

Confrontées à des problèmes de taille dans cette nouvelle saison, les deux enquêtrices devraient donc vraisemblablement retravailler ensemble. D'abord à cause de cette histoire nébuleuse d'astrophysicien foudroyé alors qu'il n'y a pas eu d'orage, mais aussi pour... des raisons sentimentales.

Astrid rencontre un jeune homme dans son épicerie japonaise fétiche. "Elle trouve que ce jeune homme sent bon, ce qui est déjà énorme pour Astrid" raconte l'actrice franco-norvégienne de 42 ans. "Elle sera confrontée à ce sentiment qu'elle ne connaît pas du tout du tout et qu'on ne gère pas même nous en tant que neurotypiques qui est l'amour, le sentiment amoureux. Elle l'explore évidemment à la Astrid, c'est-à-dire lentement, difficilement, avec son coach en amour qui est Raphaëlle (NDLR : au tempérament plus impulsif) donc je vous laisse imaginer".