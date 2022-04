Sara Mortensen (Astrid & Raphaëlle) : "Je ne veux blesser, trahir et caricaturer personne"

Jouer dans cette série a-t-il cassé certains préjugés que vous auriez pu avoir sur le trouble autistique ?

S.M. : Je ne pense pas que j'avais des préjugés sur ce trouble, car étant enfant, j'ai toujours été entourée par la différence. Dans son atelier au Centre Pompidou, mon père accueillait régulièrement des enfants neurotypiques ou non, valides ou non. C'était un grand melting-pot de différences. "Astrid et Raphaëlle" m'a plutôt aidé à réparer ma méconnaissance sur les troubles autistiques, le spectre et la neurodifférence.

Je me suis énormément documentée, car je ne veux blesser, trahir et caricaturer personne. Lors de la projection d'un épisode de la série à Cannes Séries, un jeune homme du spectre est venu. Je sais l’effort que ça lui a demandé de venir, et encore plus de me parler à la sortie. Et moi, c’est pour eux que je fais cette série.

Que ressentez-vous lorsque vous avez ce genre de retour ?

S.M. : C’est bouleversant. Je pleure régulièrement. Avant la projection, une maman est venue me voir et j’ai pleuré. Et après que ce jeune homme soit venu me parler, il ne le sait pas, mais j’ai pleuré aussi. Je suis de base hypersensible, donc il ne m’en faut pas beaucoup, mais ça, ça me touche particulièrement. Quelle légitimité j’ai à incarner ce personnage ? Je n'en sais rien, mais je me sens investie d’une responsabilité gigantesque.

Dans cette troisième saison, Astrid expérimente sa première relation de couple. Comment avez-vous abordé ça ?

S.M. : C'est drôle, car avec Lola (Lola Dewaere, l'interprète de Raphaëlle, NDLR.), cet arc narratif nous a permis de nous pencher sur la question "c'est quoi un couple ?". Astrid est traversée par plein des questions : qu’est-ce qu’un couple, une relation ? Faut-il s’embrasser ? Faire l’amour ? Pourquoi les gens se tiennent la main ? À partir de quel moment on est en couple ? C’est très compliqué pour Astrid de comprendre tout ça. Et ce sont des vraies questions que nous, neurotypiques, on ne se pose pas forcément.