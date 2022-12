Sara Khadem, la meilleure joueuse d’échecs iranienne, défie son gouvernement

Sara Khadem a 25 ans. C’est une championne d’échec. Elle est maître international et grand maître international féminin, c’est la meilleure joueuse iranienne et elle est classée au 38e rang mondial. Depuis le 26 décembre dernier elle concourt au championnat du monde d’échecs rapides et de blitz qui se déroule à Almaty, au Kazakhstan, comme le raconte Courrier international. Mais la raison pour laquelle elle fait parler d’elle, ce n’est pas ses exploits sportifs mais le fait qu’elle soit apparue sans hijab pendant la compétition. Pourtant, selon la loi iranienne, cela est interdit. Elle rejoint donc ainsi la liste des sportifs qui ont défié les règles de leur gouvernement depuis la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre dernier.