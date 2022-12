Sara émue en lisant le témoignage de Jean-Marc : "C’est horrible de lire qu’un enfant peut en vouloir à ses parents"

Sara lit le petit mot qui accompagne le don de Jean-Marc et craque face à la réalité difficile des personnes en situation de précarité.

Comme vous le savez, vous pouvez choisir une chanson en faisant un don et vous pouvez également laisser un petit mot pour l’animateur aux commandes des 144 heures. C’est ce qu’à fait Jean-Marc avec son don de 250€.

Sara lit son message : "Je sais ce que c’est d’avoir une enfance difficile, ma maman a pu élever trois enfants seules grâce à l’hébergement de ma grand-mère lorsque mes parents se sont séparés. Voir des enfants recevoir de beaux jouets et vêtements ou autres, alors que pour vous cela n’est pas possible… Il y a un peu de jalousie qui s’installe et on finit par en vouloir à ses parents alors qu’ils donnent tout leur cœur pour que vous ayez une vie la plus digne et heureuse possible."

Un témoignage qui touche profondément Sara : "C’est horrible de lire qu’un enfant peut en vouloir à ses parents alors que le parent il fait tout ce qu’il peut."

De plus en plus de familles vivent dans la précarité chez nous. La crise énergétique aggrave la situation ! Viva for Life finance des associations qui aident les familles et les jeunes enfants en difficulté et tentent de limiter les conséquences de la pauvreté.