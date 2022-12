Sara de Paduwa revient pour la 10e fois à Viva for Life : "J’appréhende déjà les témoignages"

Sara de Paduwa s’apprête à faire son entrée dans le cube de Viva for Life pour la 10e fois. Une fois de plus, l’opération en faveur des enfants vivant sous le seuil de pauvreté pourra compter sur son sourire et son grand cœur.

Que symbolise cette 10e édition de Viva for Life à vos yeux ?

"C’est l’occasion de souligner un immense travail d’équipe. Mais c’est aussi le moment de rappeler qu’il y a urgence, plus que jamais cette année, avec la crise énergétique. J’appréhende déjà les témoignages. Malgré l’augmentation du coût de la vie, j’espère que le Belge sera solidaire… Vive l’entraide et la solidarité."

Vous restez malgré tout très émotive face aux témoignages qui vous parviennent. C’est l’enfance qui vous touche ?

"L’enfant ne choisit pas de naître, ni où il va naître. Parfois, il arrive dans un contexte déjà difficile, où il bascule dedans du jour au lendemain. Quoi qu’il en soit, il n’y peut rien, mais il est le premier à en subir les conséquences. Cette injustice me fait mal au ventre et me révolte encore aujourd’hui. En fait, elle me révolte de plus en plus…"

