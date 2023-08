Sara De Paduwa quitte l’animation de Viva for Life : découvrez son message touchant

Une page se tourne à Viva for Life ! Après dix ans de fidélité, Sara De Paduwa quitte l’animation de l’opération. Alors qu’un nouveau trio se forme, Sara ne dit pas au revoir à Viva for Life pour autant. La figure emblématique de l’opération restera toujours investie et fera à jamais partie de cette belle famille qu’est Viva for Life.

Sara De Paduwa a adressé un message pour remercier le public et transmettre le flambeau aux nouveaux, Fanny Jandrain et Walid, qui rejoindront Ophélie Fontana pour un nouveau marathon solidaire de 144h en décembre :

"Dix ans que je fais Viva for Life ! J’ai démarré l’opération avec une équipe de choc. Je tourne une page personnelle parce que je m’étais toujours dit j’allais faire dix ans dans le cube. On y est, place à la onzième saison avec Fanny, Walid et Ophélie."

Sara promet une nouvelle édition remplie d’émotion et de générosité : "Ça va être toujours géant, on va toujours se mobiliser toutes et tous pour cette magnifique opération, pour ces familles qui sont dans le besoin. C’est ça Viva for Life, c’est le partage, la générosité, l’amour et qu’est-ce qu’on en a partagé ensemble."

"Merci d’avoir été là, merci d’être là encore aujourd’hui et je suis sûre que vous serez là demain car Viva for Life, c’est vous" conclut-elle avant de rappeler le rendez-vous du 17 au 23 décembre sur la Place des 3 fers de Bertrix.