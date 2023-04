Sara de Paduwa entre blagues et chansons, c'est le meilleur des Enfants de chœur

Mais où Freddy Tougaux va-t-il trouver ses idées? Faire une interview décalée de Sara de Paduwa avec des réponses sorties de leur contexte, c'est plutôt déconcertant pour l'animatrice. Mais tellement drôle!

Vous connaissez les blagues de Tonton? Et bien, Michaël Pachen a mis son invitée ainsi que son équipe de chroniqueurs, Stacy Star, Amandine Elsen, Samuel Tits et Freddy Tougaux, au défi de se raconter des blagues nulles tirées au sort, et de ne pas en rire en fixant son partenaire dans les yeux. Vous le verrez, ça n'est pas facile pour tout le monde.

Stacy Star raconte, avec son souci du détail, comment elle a rejoint Tinder, Amandine Elsen décrit la charge mentale des dames: attention Messieurs, vous allez prendre cher! Samuel Tits n'a pas dormi, il stressait à l'idée d'aller jouer son spectacle dans une maison de repos et il s'y est imaginé, de connivence avec les pensionnaires et une certaine Ginette! Autant de moment qui font réagir notre invitée.

La carte de blanche est donnée à Tim Doucet, jeune humoriste qui dépeint avec tellement de réalisme les fancy-fairs: tout y est, la tombola, les tickets, la mini pêche aux canards, les gâteaux préparés par les parents. On s'en souvient tous tellement bien.

Enfin, on le sait, Sara adore pousser la chansonnette, l'ambiance sera à son maximum avec le "Sara de Paduwa Connection"

Les meilleurs moments de cette émission sont à regarder sans tarder...