Sara De Paduwa, ambassadrice de la 5e Marche Rose : "Cela rejoignait mes valeurs et mes préoccupations"

L’animatrice se confie d’ailleurs sur l’importance de soutenir une telle démarche. "Cela rejoignait beaucoup de mes valeurs et beaucoup de mes préoccupations" remarque-t-elle. "Plus on avance dans l’âge plus on sent qu’on doit dire merci chaque jour où on va bien parce que c’est horrible, mais la santé est primordiale et devient une principale préoccupation, surtout quand on devient maman. La santé d’abord est un secteur qui me touche et ce qui me touche le plus est qu’on n’a pas d’emprise là-dessus. Je trouve toujours difficiles ces destins brisés par une santé qui ne suit pas où on se retrouve très affaiblie voire pire […] Je remercie chaque jour la vie d’être en bonne santé et mes enfants aussi. C’est une vraie chance, il faut savoir la mesurer".

Outre la dimension sanitaire qui ne laisse personne à l’abri du cancer, Sara De Paduwa se mobilise pour la Marche Rose d’autres raisons : "En tant que femme le cancer du sein me parle : on touche au symbole de notre féminité. Et je marche énormément pour mon bien-être physique et psychique aussi. J’en ai besoin pour me sentir bien dans ma peau et pour faire le point, je marche beaucoup seule".

Bref c’est avec enthousiasme que l’animatrice se porte ambassadrice du projet.