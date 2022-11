Sapin artificiel ou sapin naturel ?

Un sapin bio n’est pas pollué par des herbicides, ni la terre dans laquelle il est planté. C’est important quand on sait qu’il reste souvent plus d’un mois dans notre maison. Il n’a pas non plus été traité avec des raccourcisseurs chimiques, pour modeler sa forme et sa croissance. Ni avec des insecticides pour éviter les maladies et autres ravageurs.

Au contraire, le sol a été couvert de trèfle blanc pour faciliter le désherbage, la pointe du sapin et les branches ont été pincées manuellement, on a utilisé des phytos naturels, des bandes fleuries pour éloigner les ravageurs.

En plus d’acheter un sapin qui ne polluera pas notre maison, il ne polluera pas non plus les sols, il n’abîmera pas la biodiversité.

L’acheter en pot pour le replanter après, c’est du greenwashing. Un sapin, en décembre, a besoin d’humidité et de froid. Si on le garde plus de 10 jours à l’intérieur, il y a 95% de risque qu’il meure en le replantant. Il vaut donc mieux acheter un sapin coupé, dont les racines vont se décomposer dans le sol et produire de l’humus.

Bref, si on choisit un sapin naturel, il faut le choisir belge, local, bio et coupé, résume Mélanie Guisset. Il y a aussi mille possibilités de créer soi-même son sapin avec des palettes, des branches, à décorer comme on le souhaite, pour diminuer ainsi son impact environnemental !