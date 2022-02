Agée de 18 ans, Saphyra vit avec sa famille dans la province du Hainaut. Cette année, elle se présente aux Blind Auditions de The Voice Belgique en compagnie de sa sœur Trinity. C’est elle qui lui a donné envie de se lancer dans la musique. Ensemble, elles chantent et partagent des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais c’est chacune de leur côté qu’elles vont tenter d’aller le plus loin possible dans l’aventure. Lors des Blind Auditions, Saphyra a choisi d’interpréter l’immense titre " Ex-Factor " de la chanteuse Lauryn Hill. Un pari réussi qui lui a permis d’intégrer l’équipe de Black M.