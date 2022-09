Santigold : Esprit, es-tu là ?

Sous ses airs euphoriques, le nouveau disque de Santigold cache mal son jeu. Les mélodies de "Spirituals" donnent le sourire, certes. Mais les titres des chansons portent encore les stigmates d’une période troublée ("My Horror", "Nothing", "No Paradise"). "Quand j’ai commencé à travailler sur l’album, le monde était sens dessus dessous", confie-t-elle en visio, depuis son studio d’enregistrement. "La Californie était en proie aux flammes, la politique américaine n’avait aucun sens et les brutalités policières venaient ajouter de l’huile sur le feu. La pandémie est arrivée dans ce contexte. Personne ne voyait le bout du tunnel. Au milieu de tout ça, je devais m'occuper de mes enfants : des jumeaux de deux ans et un petit garçon de 6 ans. Avec le confinement, personne ne pouvait venir m'aider. J’étais seule, empêtrée dans un enchaînement de tâches routinières. Je cuisinais, nettoyais, faisais la lessive et changeais les couches du matin au soir. Je surnageais, en mode survie. Je ne savais même plus qui j'étais. J'ai traversé une crise existentielle... Cela a duré près de cinq mois. À un moment, je ne sais trop comment, j'ai changé de "mindset". J'ai décidé de me consacrer trois heures par jour à la musique. J’avais besoin de vider mon sac, d’exfiltrer certaines émotions. En cela, les nouvelles chansons ont une dimension cathartique."