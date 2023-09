"Santiago, Italia" : quand l'Italie a ouvert ses portes aux réfugiés chiliens en 1973

Pourquoi parler du coup d'État au Chili aujourd'hui ?

Dans un entretien avec Mario Calabresi pour le journal italien "La Reppublica", Nanni Moretti explique que lorsqu'il a commencé a tourner ce documentaire en 2017, de nombreuses personnes lui on demandé : "Pourquoi parler du coup d'État au Chili aujourd'hui ?". La réponse à cette question est arrivée après coup.

Pendant que je tournais, on me le demandait souvent et je ne savais pas bien quoi répondre. Puis, une fois le tournage terminé, Matteo Salvini est devenu ministre de l’Intérieur et alors j’ai compris pourquoi j’avais tourné ce film. Je l’ai compris a posteriori.

Dans "Santiago, Italia", Nanni Moretti nous parle d'une Italie qui n'a pas hésité à accueillir de nombreux réfugiés lors du coup d’État militaire du général Pinochet en 1973. Et involontairement, il clôture son documentaire en parlant de l'Italie d'aujourd'hui. Gouvernée par Giorgia Melonie, à la tête du gouvernement le plus à droite du pays depuis 1946, l'Italie d'aujourd'hui qui semble, selon le réalisateur, appliquer une politique migratoire beaucoup plus stricte qu'à l'époque. Le film de Nanni Moretti s’achève sur cette phrase, terrible, de l’un des ex-réfugiés chilien, arrivé en Italie à l'époque :

Quand je suis arrivé en Italie, le pays ressemblait à celui qu’Allende avait rêvé. Aujourd’hui, elle me fait penser à ce que le Chili a de pire.

