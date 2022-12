Santé : un test sanguin pourra bientôt détecter la maladie d'Alzheimer

Pour Sabine Henry, présidente de l’ASBL Ligue Alzheimer, c’est également une avancée importante pour permettre de distinguer entre démence et maladie d’Alzheimer. "Avant, on mettait dans un même fourre-tout sans avoir la preuve biologique ou chimique par un marqueur. Donc, grâce à ce marqueur on pourra distinguer ce qui est démence et ce qui ne l’est pas. Les autres pathologies pourront être prises en charge de manière différente".

La démence est le chapeau d’une catégorie de maladies. Les démences vasculaires (artériosclérose), les démences fronto-temporales (maladie de Pick), les démences neurodégénératives (Alzheimer, la plus courante). On parle de démence quand une personne n’est plus capable de se gérer elle-même.