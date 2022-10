Santé sexuelle : quels sont les bienfaits d'une sexualité épanouie sur la santé ?

Qu’est-ce que la santé sexuelle ? En quoi est-elle importante pour le bien-être de chaque individu ? On fait le point avec le Dr Sam Ward, urologue à la Clinique St-Jean à Bruxelles et membre de l'association européenne pour la médecine sexuelle dans l'émission "La Grande Forme".

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : "La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, ce n’est pas seulement l’absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité. La santé sexuelle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les Droits Humains et Droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et réalisés".

Dr Sam Ward, urologue à la Clinique St-Jean à Bruxelles et membre de l'association européenne pour la médecine sexuelle, est intervenu dans l'émission "La Grande Forme" pour évoquer le domaine de la santé sexuelle. D'emblée, il tient à souligner que la santé sexuelle est fondamentale et essentielle. C'est l'un des piliers de notre quotidien. Pourtant, la santé sexuelle n'est pas optimale chez tout un chacun ; d'après un sondage d'Amnesty international réalisé en mars 2020, près de la moitié des Belges - soit 37% - ont déjà été exposés à l'une des formes de violence sexuelle dont la moins grave consiste en une demande répétée de relations sexuelles.