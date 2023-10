Santé publique : la Cour des comptes appelle Sciensano à davantage d'efficacité

La Cour n’est pas plus tendre avec Healthdata.be. "De nombreux projets n’y ont pas encore été intégrés et la charge de travail des fournisseurs de données pourrait être réduite davantage", et recommande aussi "de mieux encadrer son fonctionnement". "La crise du covid a mis en lumière l’importance de disposer d’une infrastructure permanente de surveillance sanitaire. Des systèmes ad hoc ont été mis en œuvre pour collecter des informations, mais la Belgique ne dispose actuellement d’aucun système générique de suivi en temps réel de l’activité hospitalière et des causes de décès".