Santé : plus l’air est pollué, plus les médecins généralistes voient affluer des patients

Ce n’est une surprise pour personne, dans les villes, la pollution est omniprésente. Le centre de Bruxelles est l’un des endroits où le taux de particules fines est le plus élevé et pour la première fois, une étude le prouve. Plus l’air est pollué, plus les médecins généralistes voient affluer des patients. "Pour le moment, il y a beaucoup d’infections respiratoires et on est assez frappé parce que ce n’est pas corrélé avec le mauvais temps, mais quand il fait très beau en général, il y a beaucoup de pollution" affirme le Docteur Lawrence Cuvelier.

97% des Belges, parmi les 20.000 quartiers scannés pour l’étude des Mutualités Libres, sont exposés à un taux de particules fines supérieures aux normes de l’OMS. Une exposition qui peut provoquer des infections respiratoires, des problèmes cardiovasculaires et même des dépressions. Christian Horemans, expert santé aux mutualités libres, explique : "La personne qui vit dans le quartier le plus pollué à 10% de chance d’aller plus souvent chez le médecin que celui qui réside dans un quartier avec des concentrations plus faibles".