Santé : plus de 35.000 Européens meurent chaque année en raison d’une résistance aux médicaments

Chaque année, plus de 35.000 personnes en Europe meurent d’une infection par un agent pathogène qui ne répond plus aux médicaments. Un nombre en augmentation, avertit jeudi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) à l’occasion de la Journée européenne de sensibilisation à l’utilisation responsable des antibiotiques.

Lorsqu’une personne contracte une infection bactérienne, par exemple, cette dernière peut être traitée par des antibiotiques. Mais si une bactérie devient résistante aux antibiotiques, ceux-ci perdent leur efficacité, rendant l’infection plus difficile à traiter. La résistance se développe lorsque les antibiotiques sont utilisés de manière excessive ou incorrecte. Les bactéries commencent alors à se protéger.