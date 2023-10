Santé mentale : pourquoi se méfier de l’auto-diagnostic ?

Caroline Depuydt, psychiatre et cheffe de service à la clinique Fond’Roy ne veut pas dresser un tableau manichéen du discours autour de la santé mentale sur les réseaux sociaux : " Il y a le meilleur et le pire. C’est important de souligner qu’il y a aussi beaucoup de bienfaits. Les réseaux sociaux offrent un espace pour se retrouver, échanger. Des personnes qui ne sentent pas bien dans leur peau, qui se sentent différents peuvent être très isolées dans leur souffrance. Sur Internet, elles peuvent partager avec d’autres ce qu’elles traversent, il y a une grande solidarité. Les ressources qu’on y trouve peuvent être un premier pas, offrir un soutien, mais si on a l’impression de vraiment avoir un problème, ça vaut la peine d’aller plus loin et de consulter."

Pour son homologue, Nicolas Zdanowicz, chef du service Psychiatrie au CHU de Namur, il est effectivement positif de voir se libérer la parole autour de la santé mentale, favorisant sa déstigmatisation, pour autant, il craint une augmentation des "faux positifs" : "Le problème avec ce que l’on trouve en ligne s’applique autant pour la psychiatrie que pour le reste de la médecine : plus vous cherchez de symptômes plus vous allez en trouver, ce qui fait que des patients qui ont une éruption cutanée en viennent à croire qu’ils sont atteints d’une leucémie, parce qu’il n’y a pas de pondération entre les symptômes." Des propos que corrobore le Docteur Depuydt : " On trouve tout type de vidéos sur les réseaux sociaux, mais souvent ce ne sont pas des experts, mais des vécus qui sont relatés et qu’ils vont généraliser. Donc on peut tomber sur des vidéos du type 'Les 5 grands signes de bipolarité' mais c’est parfois très vaste et tout le monde peut s’y reconnaître à un moment de sa vie."

Ces vidéos, visionnées par des personnes déjà anxieuses de leur état de santé peuvent générer des auto-diagnositics, une identification réelle ou supposée à la pathologie : " L’auto-diagnostic peut soulager, ça permet d’avoir l’impression de mieux se comprendre et beaucoup disent que ça diminue leur sentiment de honte. Seulement, ça peut aussi retarder un vrai diagnostic, et donc l’éventuelle prise en charge et amener des conséquences compliquées par la suite" estime Caroline Depuydt. Pour le Docteur Zdanowicz, le risque est aussi que cette identification mène à terme au développement d’une pathologie qui n’existait pas en premier lieu : "Plus on pense que l’on a un problème plus on va être susceptible de l’amplifier. C’est-à-dire, qu’on a des jeunes qui ne vont pas très bien mais qui vont tellement s’identifier à la dépression qu’ils vont finir par la développer, et donc être atteint d’une vraie pathologie qui est bien sûr plus difficile à traiter. "