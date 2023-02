Selon les chiffres de l’organisation, 438 enfants ukrainiens ont été tués et 842 blessés depuis le début de la guerre. Celle-ci a également un impact important sur la santé mentale et le bien-être des enfants puisque l’Unicef estime que 1,5 million d’entre eux sont exposés à la dépression, à l’anxiété, au syndrome de stress post-traumatique et à d’autres problèmes de santé mentale. Le tableau n’est pas plus rose du côté des soins de santé.

Des milliers d’enfants fuyant les conflits à travers le pays sont privés de vaccins vitaux pour les protéger de la polio, de la rougeole, de la diphtérie et d’autres maladies potentiellement mortelles