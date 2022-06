Santé mentale : le fédéral investit dans les unités psychiatriques "High & Intensive Care" (HIC)

Le concept HIC vient des Pays-Bas et a commencé à s’implanter en Belgique il y a deux ans, surtout côté flamand. Il met en avant une prise en charge complètement individualisée du patient, avec implication de son entourage, ou encore du médecin généraliste. Le centre psychiatrique de la KULeuven estime que le risque de suicide et l’agressivité baissent fortement après une prise en charge de 20 jours dans un tel département.

"Le traitement offre des soins intensifs sur mesure en fonction des besoins individuels du patient", a expliqué jeudi le docteur Hella Demunter, qui "co-supervise" le département HIC du centre de la KULeuven. Le but est de permettre au patient de reprendre le plus rapidement possible sa vie et ses sentiments en main, explique-t-elle.

La Belgique compte 9 unités HIC, toutes en Flandre, qui se répartiront les moyens financiers supplémentaires. Le but est, à terme, de voir également des départements HIC s’ouvrir dans les autres Régions.