En 2019, dernière année où des données statistiques sont disponibles, le suicide était déjà la première cause de décès chez les 15-44 ans, devant les cancers et accidents de la route. Cinq personnes se donnaient la mort chaque jour en Belgique, pour 1728 décès sur l’ensemble de l’année. L’association souhaite dès lors rappeler l’importance de devenir une "sentinelle" en prévention du suicide. Le rôle de cette personne est de détecter une personne en détresse suicidaire et de déclencher une alerte. Elle fait alors office de relais entre "Un pass dans l’impasse" et la personne en mal-être. Une fois inscrites via le site internet www.un-pass.be, les futures sentinelles reçoivent, sur leur mail, une courte vidéo qui leur donnera toutes les informations nécessaires pour détecter une personne en détresse et déclencher une alerte. Il est ensuite possible de suivre une formation pour parfaire son rôle de sentinelle. Outre la hausse du nombre de consultations depuis la pandémie, l’ASBL reçoit environ 1000 appels téléphoniques avec des demandes d’aide par mois.