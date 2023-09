Santé mentale : la Gen Z en manque d’épanouissement, mais optimiste quant à l’avenir

Dans leur dernier rapport, Gallup et la Walton Family Foundation se sont penchés sur l’épanouissement de cette génération, les problèmes auxquels elle est confrontée et ses perspectives d’avenir en interrogeant plus 3000 Américains âgés de 12 à 26 ans. Seule une faible proportion affirme bien se porter ou bénéficier d’une "excellente" santé mentale. Mais cela ne semble pas (complètement) affecter leur vision d’un futur, qu’ils espèrent bien plus prospère.

Fait intéressant, les auteurs de l’étude ont comparé l’état d’esprit de la génération Z avec celui des milléniaux au même âge afin de déterminer si ce manque d’épanouissement est lié ou non à une étape de vie spécifique. Verdict : 59% et 60% des milléniaux âgés de 18 à 26 ans déclaraient se porter bien en 2009 et 2014, respectivement, alors qu’ils avaient le même âge que les Z actuels. Ces derniers ne sont que 41% aujourd’hui.