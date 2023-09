Santé mentale, l’autre "crise sanitaire" : un Belge sur quatre a consommé des psychotropes l’an dernier

La campagne intitulée "Psychotropes : quels risques pour vos patients ? Ensemble, favorisons un usage adapté" s’accompagne d’un tout nouveau site internet à destination des médecins, pharmaciens et psychologues. Sur www.usagepsychotropes.be, ces professionnels de la santé ont accès à des informations fiables, des études scientifiques récentes, des formations en ligne ou encore des outils pratiques. Un site amené à évoluer avec le temps si de nouvelles études sont publiées par exemple.

Objectif : ouvrir le dialogue avec les patients, chercher des alternatives non médicamenteuses comme l’adaptation du mode de vie ou le suivi (psycho)-thérapeutique. Si la prise de psychotrope s’avère nécessaire, bien mesurer les effets secondaires et la durée appropriée pour limiter autant que possible leur consommation dans le temps.