Santé mentale : Il vaut mieux s’appeler "Dubois" que"Alaoui" pour être pris en charge par son généraliste

Les auteurs ont trouvé des différences omniprésentes et défavorables au patient migrant du patient, tant dans le diagnostic, que dans l’évaluation de la sévérité des symptômes, le traitement ou l’orientation vers les services de santé mentale. Ils concluent qu’il existe une association significative entre le statut migratoire et les décisions médicales. Ces différences corroborent des études antérieures, qui ont aussi constaté que les décisions médicales étaient influencées par l’origine ethnique d’un patient. L’originalité de cette étude est d’avoir ajouté des éléments d’humanisation du patient, pour voir si cela jouait sur les décisions médicales. Camille Duveau, première auteure et doctorante à l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS) de l’UCLouvain : " On a ajouté dans certains cas des détails sur l’histoire de vie du patient qui était dans la vignette vidéo. On voulait savoir si le fait de donner plus de détails qui humanisent le patient – comme le fait qu’il ait 2 enfants, qu’il joue au football, par exemple, ou qu’il venait de se séparer de sa femme il y a 7 mois – avait une influence dans la prise en charge du patient et si la discrimination apparaissait moins lorsqu’on donnait plus de détails sur la vie du patient." C’est l’originalité de cette étude, par rapport aux études antérieures.

Même en étant exposés à l’histoire de vie du patient (le texte d’humanisation), les médecins continuaient en majorité à pratiquer cette discrimination non intentionnelle. La conclusion des auteurs est que leur étude révèle une discrimination ethnique non intentionnelle dans l’évaluation de la gravité des symptômes, le diagnostic, le traitement et l’orientation des problèmes de santé mentale par les médecins généralistes belges. Mais rien n’indique qu’un manque d’humanisation soit le principal moteur de ces pratiques discriminatoires. Une limite à cette interprétation est le fait qu’il s’agissait de patients fictifs : " Peut-être que cette humanisation n’a pas été bien perçue par le médecin généraliste", explique la doctorante. Puisqu’il s’agissait d’un texte introductif. "On aurait peut-être dû insérer l’histoire de vie du patient dans la vidéo directement. Cela aurait peut-être eu un effet différent."

Cependant, le fait de savoir qu’il y a des différences comme l’évaluation de la sévérité des symptômes, ou le traitement prescrit, selon le statut culturel du patient, est très révélateur.