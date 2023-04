Santé : les pharmaciens pourront établir des plans de médication, les médecins dubitatifs

Le ministre n’en démord pas : "Les médicaments sont nécessaires mais en consommer trop, ou faire des mélanges, cela peut nuire à leur efficacité et parfois même poser un risque pour la santé. Certaines personnes doivent être hospitalisées à cause d’un mauvais usage. Il faut en prendre la bonne dose et les associer correctement avec d’autres médicaments."

Sur le fond, les médecins aussi sont plutôt d’accord. Mais pour Luc Herry, Vice-président de l’Absym, l’Association belge des Syndicats Médicaux, plusieurs questions se posent : "Qu’en est-il du droit du patient ? Il est libre de voir plusieurs médecins et n’est pas toujours d’accord que ses données personnelles circulent. Le pharmacien doit prévenir son client qu’en tant que référent, il a accès à toutes ses données. Si le patient accepte, pas de problème." Autre zone d’ombre selon l’Absym, c’est comment se fera le partage d’infos entre pharmaciens et médecins alors qu’apparemment les logiciels des uns et des autres ne sont pas compatibles. Cela ne marcherait pas. Le courrier ou le téléphone comme uniques moyens de communication pourraient rendre le nouveau plan d’action fastidieux.