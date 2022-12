Santé : les moules en silicone peuvent contaminer nos pâtisseries, selon une étude à relativiser

"À l’approche de la saison des fêtes, de nombreux Européens se réjouissent de déguster des gâteaux et des pains traditionnels faits maison", déclare Monique Goyens, directrice générale du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC). "Les moules de cuisson en silicone sont une alternative populaire et facile à utiliser aux formes métalliques. Les résultats de ce test montrent cependant qu’ils peuvent également ajouter des ingrédients indésirables à nos gâteaux et biscuits.

Le matériau dont sont constitués les moules de cuisson en silicone peut résister à des températures élevées et ne colle pas. Mais le silicone peut également ajouter des contaminants chimiques aux produits de boulangerie. Sur 44 moules de cuisson en silicone, 10 produits (23%) ont libéré des contaminants en grande quantité, et même, où la quantité a augmenté entre les tests, ce qui indique que les produits ne conviennent pas à une utilisation répétée.