Santé : les chiffres du Covid-19 vont "dans la bonne direction", la variole du singe semble se stabiliser

Le 24 août dernier, Sciensano commentait la situation actuelle en précisant que le nombre de nouvelles infections à la variole du singe semble se stabiliser. Les prochaines semaines devraient montrer si on assiste à une stagnation, voire à un déclin.

Notons que du côté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a indiqué ce jeudi avoir observé une réduction de 21% des nouveaux cas de variole du singe recensés la semaine dernière dans le monde, avec un début de ralentissement de l'épidémie en Europe.

Mais l'Organisation mondiale de la santé est loin de se réjouir de la situation, car elle constate une "transmission intense" de l'épidémie sur le continent américain. "Au début de l'épidémie, la plupart des cas signalés se trouvaient en Europe, et une plus petite partie dans les Amériques. Cette situation s'est maintenant inversée, avec moins de 40% des cas signalés en Europe et 60% dans les Amériques", a affirmé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.