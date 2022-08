Selon la réglementation en place, les filles et les garçons peuvent se faire vacciner gratuitement via le programme scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce jusqu’à l’âge de 15 ans. Au-delà de cet âge, seules les filles pouvaient bénéficier du remboursement de leur vaccin, et ce jusque 18 ans.

Pour les garçons, ce remboursement n’existait pas jusqu’à ce jour. Ils devaient en conséquence payer de leur poche jusqu’à 400 euros pour se faire immuniser.