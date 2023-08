Santé : le succès de l’EMS ou musculation par électrodes, une méthode qui nécessite un certain budget

Pour entretenir son corps il est important de pratiquer du sport, mais une autre méthode semble rencontrer de plus en plus de succès : l’EMS (éctro-myo-stimulation ou la stimulation de muscle par l’électricité). Ce sont des séances de 20 minutes, aux côtés d’un coach, mais surtout branché à une machine par le biais d’électrodes.

Seulement 20 minutes d’effort pour un résultat qui serait cinq à six fois plus efficace qu’une autre remise en forme : il n’en fallait pas plus pour convaincre Laurence de s’inscrire. Elle est une des 20.000 affiliées de la chaîne Body Training Studio, qui compte 26 centres en Belgique.

L’avantage de ces séances, pour Laurence, c’est principalement leurs durées : "Moi, je n’aime pas courir, en plus je n’ai pas le temps. Là, ça ne dure que vingt minutes. Une séance me rebooste pour plusieurs jours. C’est super, on libère plein d’endorphines", explique-t-elle.

Pendant sa séance, Laurence réalise une série d’exercices dictés par le coach. Elle est équipée de plusieurs électrodes sur ses bras, son ventre, ses fesses et ses cuisses. La stimulation des muscles par l’électricité existe déjà, lors de séances de kiné par exemple. Daniel Camus, le propriétaire de la chaîne, explique qu’il l’a simplement adaptée au sport. "Les électrodes vont activer les muscles au plus profond du muscle, cela tonifie et permet un amincissement plus rapide", explique-t-il.

En période estivale et juste avant, les clients se bousculent pour tester cette méthode qui leur semble révolutionnaire. La chaîne compte environ 37% de réservations en plus. "Des gens viennent parfois même le matin juste avant d’aller à la plage", ajoute le propriétaire.

La chaîne compte déjà 26 centres en Belgique, d’autres à l’étranger (aux Pays-Bas ou encore en Espagne). Elle prévoit d’en ouvrir 24 supplémentaires d’ici fin 2024.