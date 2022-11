Santé : le fédéral approuve les recommandations pour la constitution d’un stock stratégique de médicaments

Le conseil des ministres a validé vendredi les recommandations de la plateforme PSPS créée en vue de constituer un stock pharmaceutique stratégique mis en place par le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

La plateforme réunit la Défense, l’Agence fédérale des médicaments, le Centre national de crise et le SPF Santé. Elle recommande l’acquisition rapide de médicaments et produits dans deux types de stocks. Le premier est un stock central pour les 19 médicaments particuliers liés à des menaces CBRNe (chimique, biologique, radiologique et nucléaire) qu’on ne retrouve pas dans le circuit régulier ni dans tous les hôpitaux et dont il est nécessaire que l’autorité fédérale en dispose d’une certaine quantité.