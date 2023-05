Santé : la mortalité des nourrissons et des femmes enceintes stagne, la faute à la pauvreté, les crises humanitaires et le Covid-19

4,5 millions de femmes et de nourrissons meurent chaque année pendant la grossesse, la naissance et les premières semaines, alerte un rapport de l’ONU. A cause de nombreux facteurs, la réduction de la mortalité maternelle et infantile stagne depuis huit ans. "Les femmes enceintes et les nouveaux-nés continuent de mourir à un taux inacceptablement haut, partout dans le monde, explique le docteur Anshu Banerjee, directeur de la section Santé maternelle, infantile et adolescente à l’OMS. Si nous voulons voir de meilleurs résultats, nous devons procéder autrement : il nous faut plus d’investissements dans la santé primaire, afin que chaque femme et enfant, où qu’ils vivent, puissent avoir les meilleures chances de survie en bonne santé."