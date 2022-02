Santé : grâce à une avancée sur les cellules souches, une troisième personne serait guérie du Sida dans le monde

Une nouvelle encourageante sur le front d’une autre épidémie qui touche la planète depuis quelques dizaines d’années a été rapportée par nos confrères de Radio Canada ce mardi.

Une New-Yorkaise serait devenue la troisième personne (et la première femme) à guérir du VIH/sida à travers le monde grâce à une nouvelle technique de greffe de cellules souches provenant de sang de cordon ombilical. Des médias américains, qui assistent à la Conférence annuelle sur les rétrovirus et les infections opportunistes, qui se tient virtuellement à partir de Denver, au Colorado ont rapporté les conclusions d’une étude menée par des chercheurs du New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center à ce sujet.