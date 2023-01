Santé : Frank Vandenbroucke "fortement préoccupé" par le recours croissant à la sous-traitance dans les hôpitaux

Le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, s’est dit "fortement préoccupé" lundi par le recours croissant à du personnel soignant via des sociétés de sous-traitance, aux dépens du budget des hôpitaux. Il appelle à porter plainte auprès de l’inspection du travail en cas d’abus.

Les agences d’intérim parviennent à attirer de plus en plus de personnel soignant en proposant de meilleures conditions salariales et de travail. Lundi, le réseau flamand d’établissements de soins Zorgnet-Icuro tirait la sonnette d’alarme en avertissant du risque, pour les patients et les résidents, d’une hausse des coûts si ce type de procédé devait devenir le modèle commercial dominant.