Santé et bien-être des patients: hypnose, réalité virtuelle et robot assistant chirurgical

Audrey Vanhaudenhuyse est neuropsychologue et Professeure associée à l’ULiège. Elle dirige le Giga Sensation & Perception Research Group, unité de recherche du GIGA Consciousness, qui travaille sur les états de conscience non ordinaire et les perceptions sensorielles modifiées. L’un des objectifs de ce groupe de recherche est d’améliorer les soins de santé avec des techniques non-pharmacologiques comme l’hypnose ou la réalité virtuelle. Audrey est aussi chercheuse et clinicienne au Centre interdisciplinaire d’Algologie du CHU de Liège

Audrey Vanhaudenhuyse s’est formée à l’UMons en Psychologie et Sciences de l’Education. Elle a ensuite obtenu un Diplôme d’Etudes approfondies (DEA) en Sciences psychologiques à l’ULiège et a réalisé son doctorat et un postdoctorat au Coma Science Group et au Centre de Recherche du Cyclotron . Pendant sa thèse en Sciences médicales et une partie de son postdoctorat, Audrey Vanhaudenhuyse a travaillé avec des patients ayant survécu à un coma et qui ont évolué vers d’autres états de conscience altérés. L’objectif de son travail était de détecter la conscience de ses patients au chevet, et par IRM. Audrey a également réalisé une partie de son postdoctorat à l’Université de Maastricht dans le Maastricht Brain Imaging Center. Parallèlement, elle s’est formée à l’hypnose aux côtés de Marie-Elisabeth Faymonville et à la transe cognitive auto-induite aux côtés de Corine Sombrun.

Découvrez le reportage de Konbini consacré à une opération sous hypnose dans lequel apparaît Audrey Vanhaudenhuyse.