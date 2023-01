Santé en Wallonie : feu vert pour le carnet de santé numérique

Cette décision signe la fin du carnet papier de vaccination et des dossiers papiers en tout genre. Le nouveau carnet de santé en ligne reprendra la liste des vaccinations personnelles mais aussi les choix thérapeutiques de fin de vie, les éventuelles allergies, le diabète, les dépistages effectués ou à planifier lorsqu'ils sont organisés par l'autorité publique via des centres d'expertises ou recommandé par des prestataires de soins (cancer du sein, du colon, du col de l'utérus, tuberculose), les traitements en cours ou encore les résultats d'analyses sanguines. Enfin, afin d'aider les professionnels sur le terrain, une application sécurisée sera également développée pour leur permettre d'encoder certaines informations avec l'accord des patients dont ils pourront ainsi lire et consulter les données. Ce projet sera concrétisé progressivement avec les représentants du secteur des soins et de l'accompagnement des personnes ainsi que des professionnels de l'IT afin d'assurer une sécurisation maximale des données des personnes, a précisé la ministre PS.