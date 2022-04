Santé : des chercheurs de la KU Leuven peuvent prédire quand se déclenchera une forme rare d’Alzheimer précoce

Alors que dans les autres formes de la maladie, le démantèlement de cette protéine ne se fait pas correctement, dans la forme précoce, c’est la production qui pose problème. "Les fragments sont plus longs que les fragments normaux de bêta-amyloïdes chez les personnes sans symptômes", développe la professeure Chávez-Gutiérrez. "Par conséquent, ils ont tendance à se regrouper et à rester ensemble. Il est donc plus difficile de les extraire du cerveau et donc, de ralentir la maladie."