Santé cardiaque : les femmes sont plus conscientes des risques mais le suivi médical reste à améliorer

Ces maladies touchent les femmes de plus en plus jeunes. Sur ces cinq dernières années, on note une augmentation d'hospitalisation de femmes entre 45 et 54 ans, victimes d'un infarctus. Un danger vital dont les femmes paraissent conscientes, "79% d'entre elles savent qu'il y a de plus en plus de femmes de moins de 50 ans victimes d'infarctus", précise la Fondation.

Les informations en matière de santé cardiovasculaire semblent être de mieux en mieux connues chez la gent féminine. Si 83% des femmes savent que certains facteurs de risque de développer une maladie cardiovasculaire sont spécifiques à la femme, 54% connaissent la totalité des symptômes de l'infarctus. Enfin, elles sont 70% à déclarer être davantage à l'écoute de leur corps, en surveillant certains facteurs tels que le stress ou encore la fatigue.



*Étude OpinionWay réalisée en ligne du 17 au 21 février 2022 auprès d'un échantillon de 520 femmes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas au regard des critères d'âge, de catégorie socioprofessionnelle et de région de résidence.