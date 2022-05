Santana réenregistre "Oye Como Va" avec des musiciens du monde entier

Le guitariste a décidé de retravailler le titre de Tito Puente avec vingt autres musiciens, dont Cindy Blackman Santana, Becky G, Tito Puente, Jr., Rubén Rada, Tal Wilkenfeld, Chouloute Minouche, et Jose Valdés Terán.

Le titre a été produit par le co-fondateur de "Playing For Change", Mark Johnson, dans le cadre de l’événement "Peace Through Music" en partenariat avec les Nations Unies en soutien à la justice sociale et aux droits des afro descendants.

“Cette chanson est tellement pleine d’énergie positive et d’âme qu’elle fait ressentir de la joie aux gens et c’est une des plus belles choses que la musique puisse faire pour changer le monde", a expliqué Mark Johnson.

"Quand nous ressentons cet amour, nous avons plus à donner et une connexion plus profonde à notre humanité partagée. Il est temps de s’unir en tant que race humaine et la musique est le meilleur outil que nous avons pour y arriver."