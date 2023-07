Santa (Hyphen Hyphen) : "Je fais preuve de plus d'impudeur en solo"

Santa d’Hyphen Hyphen va s’élever dans les airs à Bruxelles ce vendredi 14 juillet pour une performance vertigineuse, à l’occasion de l’inauguration des Plaisirs d’été. Elle est venue parler de cette prestation au micro de Romain Kuntz et a a interprété un de ses titres, "Popcorn salé".

Chanter à 45m de haut, c'est un rêve que va pouvoir réaliser la chanteuse place de la Bourse à 21h ce vendredi pour un concert gratuit. "C'est une idée que j'ai eue il y a 9 mois. Ce rêve, je voulais le réaliser à Bruxelles parce que c'est ma ville de cœur. Tout ça a démarré d'un croquis d'un piano à queue suspendu à une grue. J'ai dit à mon équipe que je voulais commencer ce projet en solo avec un concert comme ça. Ca va être une chorégraphie remplie de poésie et d'émotion pure" confie-t-elle.

Santa engendre 7 millions de streams sur son titre "Popcorn salé". Elle a hâte de proposer ce qu'elle voit déjà comme "un grand moment de communion".

Dans sa carrière solo, la chanteuse a décidé de chanter en français. "On a accès aux mots et on est dans l'émotion, je fais preuve de plus d'impudeur toute seule. Ce qui me donne le vertige, c'est l'amour".

Son nouvel amour ? La variété française. "Le fait de réécouter les grandes chansons françaises, je suis retombée en amour de Balavoine, de Berger, de Sanson, de la grande variété française, des grandes mélodies".

Pour voir sa prestation, rendez-vous ce vendredi 14 juillet sur la Place de la Bourse.