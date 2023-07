Santa, du groupe Hyphen Hyphen, mixe Mylène Farmer et Michel Berger en live dans une reprise époustouflante

Santa était l’invitée du 8/9 à l’occasion de sa prestation du vendredi 14 juillet prochain, où elle chantera suspendue à une grue. La chanteuse du groupe Hyphen Hyphen a aussi évoqué sa carrière solo, avant d’interpréter en live une reprise de Mylène Farmer et Michel Berger.

On a découvert sa voix en 2015 avec Just need your love. Voix du groupe Hyphen Hyphen, elle s’est également lancée en solo, ce qui a donné en 2022 l’EP 999 et le single Popcorn salé.

Vendredi 14 juillet, c’est une nouvelle expérience qu’elle propose, une expérience folle et vertigineuse : un concert suspendue à une grue, à 45 mètres de haut, dans le cadre de l’inauguration des Plaisirs d’été, le nouvel événement estival de la ville de Bruxelles.

C’est tout à fait gratuit et ouvert, sur la place de la Bourse.

À côté du projet Hyphen Hyphen qui cartonne, Santa connaît aussi le succès en solo dans un genre complètement différent puisqu’elle s’est tournée vers la chanson française, un univers qu’elle découvre sur le tard.

"La fin de ma vingtaine fut la découverte de la variété française. C’est vrai que depuis que je suis petite, j’écoutais beaucoup de musique américaine et anglo-saxonne. Et depuis je suis tombé sur les harmonies et les épanchements de cœur de la grande variété française", explique-t-elle.

Pour rester dans la chanson française, Santa nous a interprété en live dans le 8/9 une reprise originale : un mélange entre Mylène Farmer et Michel Berger.