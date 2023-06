SANTA d’Hyphen Hyphen va s’élever dans les airs à Bruxelles pour une performance vertigineuse

Les niçois Hyphen Hyphen nous avaient fait vibrer, en mars, à notre Tipik Live à l'Eden de Charleroi et sa chanteuse Santa doublement puisqu'elle s'était produite avec le groupe ET en solo. Si le groupe nous avait habitués aux paroles en anglais, sa langue maternelle a fait un retour remarqué dans ses chansons en solo. Un parti pris qui enchante rapidement nos voisins français : son titre "Popcorn Salé" récolte plus de 7 millions de streams.

C’est chez nous pourtant que la jeune française viendra se produire bientôt pour proposer un concert au concept insolite. Le 14 juillet le public bruxellois pourra assister à une performance vertigineuse. Place de la Bourse, à l’occasion de l’inauguration des Plaisirs d’été, la jeune musicienne et son piano à queue s’élèveront dans les airs à 45 m de hauteur pour un moment musical de 25 minutes.