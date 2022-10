Sans trembler, l’Union sort vainqueur du piège tendu par OHL et remonte dans le top 4

L’Union Saint-Gilloise enchaîne. Sur la pelouse d’OHL, les Bruxellois se sont offert une belle victoire (0-3) et en profitent pour réintégrer le top 4.

Sur la pelouse d’OHL (4e), l’Union (6e) avait fort à faire ce samedi. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les hommes de Karel Geraerts ont fait le travail en enchaînant une deuxième victoire consécutive.

Malgré les bonnes intentions initiales des locaux, c’est bien l’Union qui a pris les devants grâce à une tête de Christian Burgess, profitant du manque d’autorité de Valentin Cojocaru dans son petit rectangle pour envoyer le ballon dans les filets (11e). Quelques minutes plus tard, les vice-champions de Belgique ont ensuite doublé leur avantage, non sans réussite. Ismael Kandouss a réalisé une récupération très haute avant de tenter sa chance de loin. Sur la trajectoire, Ewoud Pletinckx a dévié le ballon dans son propre but, sous le regard désabusé de Cojocaru, totalement apathique sur le coup (20e).

Le gardien roumain a tout de même réalisé un arrêt important peu de temps avant la demi-heure sur une tentative dangereuse de Dante Vanzeir (28e). En contrôle une fois l’avance confortée, l’Union n’a plus poussé outre mesure alors qu’OHL semblait en manque de solutions.

En deuxième mi-temps, le temps a semblé parfois long avec un spectacle globalement absent. Vanzeir a tout de même réveillé les supporters unionistes après l’heure de jeu en s’offrant son deuxième but de la saison, le premier depuis un peu plus d’un mois (68e). Sans trembler, l’Union n’a pas eu à forcer son talent pour garder son avance au marquoir. Seule la grosse frappe de Sofian Kiyine a forcé Anthony Moris à s’employer (88e).

Cette victoire permet à l’Union de gagner deux places au classement et d’intégrer le top 4, deux points devant son adversaire du jour. De quoi se mettre en confiance avant un match qui s’annonce très compliqué jeudi en Europa League. En effet, les joueurs de Karel Geraerts seront en déplacement du côté de Braga, également vainqueur de ses deux premiers matches de poule.