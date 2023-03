Sans surprise, les photos de la lune capturées avec un smartphone Samsung ne sont pas tout à fait réelles

Cela fait plusieurs années que Samsung vante les mérites des capteurs photo de ses smartphones haut de gamme, en partageant notamment des clichés très détaillés de la Lune. Mais malgré l’introduction du “Space Zoom” (x100) disponible depuis 2020, il semblerait que tout ne soit pas aussi simple que ça.

En effet, la vérité est à la fois simple et compliquée : non, les photos de la Lune prises avec un smartphone Samsung ne sont pas fausses (il n’y a pas de photomontage, notamment à des fins marketings). Mais elles ne sont pas pour autant tout à fait réelles. Comme l’a prouvé un utilisateur de Reddit, Samsung joue sur les mots et fait appel à une intelligence artificielle pour offrir un résultat convaincant, qui donne l’impression d’avoir entre les mains un smartphone capable de zoomer sans perdre en détail.

En d’autres termes, Samsung vous permet bel et bien de photographier la Lune (avec un résultat souvent flou), et l’IA ajoute ensuite des détails par-dessus. Selon l’entreprise, il s’agit d’une "fonction d'amélioration des détails" pour "supprimer efficacement le bruit et maximiser les détails de la lune afin d'obtenir une image claire et lumineuse."

Bon, l’explication est plutôt vague. Mais l’expérience menée par l’utilisateur de Reddit cité plus haut permet d’y voir plus clair. IBreakPhotos (c’est son pseudo) a procédé par étapes :