Sans solution d'accueil pour leurs enfants, des parents de Céroux-Mousty créent leur propre crèche

" La dynamique a vite été positive. A partir du moment où on a secoué le cocotier, les personnes concernées, comme les autorités politiques ou l'ONE qui est en charge de la petite enfance, ont compris qu'il fallait dégager des solutions, agir et nous aider." explique Grégoire Heldenberg. Il fait partie de l'ASBL " Solutions Parents" créée pour l'occasion.

L'un des premiers à réagir favorablement a été Nicolas Van Peel, le directeur de l'école fondamentale Notre Dame de Céroux-Mousty. Son bâtiment est vaste, il a des locaux qui pourraient convenir et il y a urgence. En outre, ce projet de crèche s'inscrit en droite ligne dans les valeurs de son établissement :

" J'ai été sensible à cette demande et donc j'ai laissé la porte ouverte. C'est un projet qui correspond à des valeurs d'accueil et de solidarité ; de manière générale, notre école essaie toujours de répondre aux besoins des enfants ; alors quand ça prend du sens, on met l'énergie qu'il faut..."

Et on imagine qu'il en fallu : entre les réunions avec le pouvoir organisateur de l'école, les autorités communales, l'ONE, les parents etc...ce sont des soirées entières qui ont été consacrées à l'élaboration de ce projet.