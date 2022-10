Sans ses Belges, le Real Madrid trébuche face à Osasuna et perd ses premiers points de la saison, Benzema loupe un pénalty

Insubmersible jusque-là cette saison en Liga (6 victoires en 6 matches) le Real Madrid a perdu ses premiers points, accroché à domicile par Osasuna (1-1). Peu inspirés et en manque d’idées en 1e mi-temps, les Merengue n’ont dû leur salut qu’à un but un peu chanceux de Vinicius JR à la 42e, le centre du Brésilien finissant au fond des filets sans être dévié.

Aux commandes mais peut-être un tantinet trop présomptueux, les Merengue ont ensuite été sanctionnés, Kike Garcia reprenant magistralement d’une tête renversée un centre de son homologue Unai Garcia.

Accrochés et donc virtuellement dépossédés de leur bilan immaculé, les Madrilènes ont enclenché la vitesse supérieure en fin de match et auraient même pu (dû ?) inscrire ce deuxième but… à deux reprises. Malheureusement pour eux, Karim Benzema a, une fois n’est pas coutume, raté son pénalty avant de voir son but annulé pour hors-jeu.

A 11 contre 10 après l’exclusion de Garcia, le Real Madrid, sans Eden Hazard (laissé sur le banc malgré… cinq changements) ni Thibaut Courtois (blessé) s’est lancé dans un baroud d’honneur mais n’est jamais parvenu à concrétiser. Un manque de réalisme et une certaine fragilité qui coûtent deux points.