Sans ses Belges, le Real Madrid mord la poussière à Gérone, Taty Castellanos s'offre un quadruplé historique

Le Real Madrid s'est incliné 4-2 sur la pelouse de Gérone, ce mardi soir, dans le cadre de la 31e journée de Liga.

En cas de victoire face au Rayo Vallecano mercredi, le FC Barcelone compterait 14 longueurs d'avance sur les tenants du titre !

L'attaquant argentin Valentin Castellanos a planté quatre buts (12' 1-0, 24' 2-0, 46' 3-1, 62' 4-1) au malheureux Andriy Lunin, le remplaçant de Thibaut Courtois, malade, entre les perches madrilènes. Karim Benzema et Eden Hazard n'étaient pas non plus pas du voyage en Catalogne.

Vinicius avait rendu espoir au Real Madrid avant la pause (34' 2-1), mais le buteur providentiel de Gérone, 11 buts en Liga cette saison, a rapidement calmé les ardeurs des visiteurs au retour des vestiaires. Lucas Vazquez a inscrit le dernier but du match en fin de rencontre (85' 4-2).